Подоляк: потери России в спецоперации составляют 200 тысяч убитыми и ранеными

Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что потери российской армии в ходе СВО якобы составляют 200 тысяч солдат.

Вечером четверга представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что по данным Главного управления разведки при Минобороны Украины и Генштаба ВСУ, армия России потеряла 90 тысяч солдат убитыми с начала специальной военной операции, а потери Москвы убитыми и ранеными превышают 200 тысяч человек.

Вместе с тем в Министерстве обороны России не подтверждают данные, обнародованные Подоляком, отмечая, что они носят дезинформационный характер и не соответствуют действительности.