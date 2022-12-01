Подоляк: потери России в спецоперации составляют 200 тысяч убитыми и ранеными
2022-12-01 17:27
Советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что потери российской армии в ходе СВО якобы составляют 200 тысяч солдат.
Вечером четверга представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что по данным Главного управления разведки при Минобороны Украины и Генштаба ВСУ, армия России потеряла 90 тысяч солдат убитыми с начала специальной военной операции, а потери Москвы убитыми и ранеными превышают 200 тысяч человек.
Вместе с тем в Министерстве обороны России не подтверждают данные, обнародованные Подоляком, отмечая, что они носят дезинформационный характер и не соответствуют действительности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины