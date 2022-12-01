Маньяк Алексей Фалькин насиловал и убивал женщин, и работал спасателем МЧС: доказано 8 преступных эпизодов
С виду законопослушный спасатель МЧС Алексей Фалькин оказался маньяком, насиловавшим и убивавшим женщин и девочек.
Более десяти лет маньяку Алексею Фалькину удавалось избегать правосудия. Первое преступление он совершил еще в 2004 году, а последнее до поимки, когда он убил жительницу Верхней Пышмы Ирину Вахрушеву, в 2017 году.
Трех из восьми жертв, в отношении которых доказана вина Фалькина, он лишил жизни. Убивал маньяк тех, кто более всего сопротивлялся насилию. Тех же, кого оставлял в живых, сильно запугивал расправой в том случае, если они обратятся в правоохранительные органы.
Вычислить преступника удалось, благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали его неподалеку от места последнего убийства. Дело Фалькина составило 30 томов. Прокуратура потребовала пожизненный срок в колонии строгого режима в качестве наказания, и суд согласился.
Опубликовано: Эльза Ли
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