Похищенной и погребенной заживо Барбаре Макл удалось выжить под землей в течение 82 часов

Барбара Макл была похищена Гэри Стивеном Кристом и похоронена заживо в надежде получить выкуп от ее отца в размере 500 тысяч долларов.

Барбара Макл была дочерью влиятельного человека, близко общавшегося с президентом Никсоном. Возможно, именно это и стало причиной ее похищения. К заболевшей гонконгским гриппом Барбаре приехала ее мать Джейн, они поселились в номере отеля.

Ночью 17 декабря 1968 года в номер постучало двое полицейских. Когда женщины их впустили, Гэри и его подельница Рут Эйсман Шир усыпила мать девушки хлороформом, и потребовали от Барбары ехать с ними, угрожая убить Джейн.

Они привезли Барбару в лес и закопали в оборудованном трубками для дыхания гробу, сообщив, что освободят, когда отец заплатит им 500 тысяч долларов. Сделка не без препятствий состоялась, но преступники не указали точного места, где искать Барбару. Когда девушку нашли она провела под землей 83 часа, обезвоженная, но живая.

Преступников поймали в 1969 году. Гэри отсидел 10 лет из назначенного пожизненного срока и вышел на свободу, а Рут провела в тюрьме 4 года и была навсегда депортирована в Гондурас.