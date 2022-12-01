Минобороны РФ: российские войска освободили населённый пункт Курдюмовка в ДНР
2022-12-01 18:39
В Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие полностью освободили посёлок городского типа Курюмовка в ДНР.
В четверг, 1 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что служащие Вооружённых сил РФ освободили очередной населённый пункт на карте Донецкой Народной Республики.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что российские солдаты в ходе активных наступательных действий полностью зачистили посёлок городского типа Курдюмовка в ДНР от бойцов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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