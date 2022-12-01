Захарова прокомментировала слова главы СНБО Украины о варварах на переговорах
2022-12-01 18:52
Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о варварах на переговорах между Москвой и Киевом.
1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале иронично прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности обороны Украины Алексея Данилова, что «садиться за стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа».
Захарова согласилась с Даниловым, заявив о том, что «украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами», что позволит мирно урегулировать конфликт на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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