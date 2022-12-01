Захарова прокомментировала слова главы СНБО Украины о варварах на переговорах

Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о варварах на переговорах между Москвой и Киевом.

1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале иронично прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности обороны Украины Алексея Данилова, что «садиться за стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа».

Захарова согласилась с Даниловым, заявив о том, что «украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами», что позволит мирно урегулировать конфликт на Украине.