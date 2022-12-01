Наташа Пирц-Мусар стала первым президентом-женщиной в Словении: она также известна как адвокат Мелании Трамп

Из адвоката Мелании Трамп Наташа Пирц-Мусар переквалифицировалась в президенты Словении: ей отдали голоса 53,86 процентов избирателей.

Первой женщиной в Словении, занявшей пост президента страны, стала адвокат, Наташа Пирц-Мусар, известная своей правозащитной деятельностью.

За 54-летнюю Пирц-Мусар, беспартийного кандидата в президенты отдали голоса 53, 86 процентов граждан Словении.

Наташа Пирц-Мусар ранее представляла судебные интересы Мелании Трамп, а также выступала в качестве переговорщика с Америкой в деле разоблачения Эдварда Сноудена. Конкурент в президентской гонке Анже Логар, бывший глава МИДа получил 46,14 процентов голосов.