МО РФ: российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР
Минобороны сообщило о полном освобождении российскими войсками Курдюмовки в ДНР.
В четверг днем РИА Новости сообщили, что Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщалось, что были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка.
Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно говорил, что освобождение Курдюмовки позволяет перекрыть пути снабжения войск ВСУ по трассе Горловка-Артемовск и именно по этой причине украинские военные оказывали в этих населенных пунктах ожесточенное сопротивление.
Опубликовано: Елена Калиновская
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