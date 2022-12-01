МО РФ: российские войска полностью освободили Курдюмовку в ДНР

Минобороны сообщило о полном освобождении российскими войсками Курдюмовки в ДНР.

В четверг днем РИА Новости сообщили, что Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что были освобождены населенные пункты Перше Травня и Андреевка.

Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно говорил, что освобождение Курдюмовки позволяет перекрыть пути снабжения войск ВСУ по трассе Горловка-Артемовск и именно по этой причине украинские военные оказывали в этих населенных пунктах ожесточенное сопротивление.