Минобороны РФ: в ходе наступления войска России освободили Курдюмовку в ДНР
2022-12-01 19:07
Солдаты ВС России полностью освободили населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной республике.
1 декабря Министерство обороны России обнародовало экстренный пресс-релиз, в рамках которого сообщило об очередном успехе наступательной операции российских военных на позиции вооружённых сил Украины в Донецкой Народной республике. По данным Минобороны РФ, войска России смогли добиться полного освобождения Курдюмовки от присутствия солдат ВСУ.
Примечательно, что недавно стало известно об освобождении сёл Перше Травня и Андреевка в ДНР, которые располагаются недалеко от Курдюмовки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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