Солдаты ВС России полностью освободили населённый пункт Курдюмовка в Донецкой Народной республике.

1 декабря Министерство обороны России обнародовало экстренный пресс-релиз, в рамках которого сообщило об очередном успехе наступательной операции российских военных на позиции вооружённых сил Украины в Донецкой Народной республике. По данным Минобороны РФ, войска России смогли добиться полного освобождения Курдюмовки от присутствия солдат ВСУ.

Примечательно, что недавно стало известно об освобождении сёл Перше Травня и Андреевка в ДНР, которые располагаются недалеко от Курдюмовки.