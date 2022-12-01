Еврокомиссия отказалась извиняться за сообщение 100 тысячах погибших бойцах ВСУ
2022-12-01 19:15
Представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что ЕС не намерен приносить извинения за сообщение 100 тысячах погибших бойцах ВСУ.
1 декабря официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе заявила о том, что ЕС не видит необходимости в извинениях перед киевским режимом за сообщение в Twitter главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о 100 000 погибших украинских бойцах с начала СВО РФ на Украине.
Спинант отметила, что страны-участницы Европейского союза и Украина добиваются «общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины