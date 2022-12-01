Спецслужбы ЛНР и Росгвардия задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ

Правоохранители Луганской Народной республики произвели арест граждан, которые подозреваются в оказании помощи украинским спецслужбам.

Военные корреспонденты российского интернет-издания "РИА Новости" сообщают, что сотрудники народной милиции ЛНР совместно с представителями Росгвардии провели успешную операцию по задержанию граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с украинской Службой безопасности. По предварительной информации, задержанные передавали СБУ данные для наводки артиллерийских ударов.

При этом в "РИА Новости" отметили, что задержанные могли передавать данные для атак не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре Донбасса.