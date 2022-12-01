Спецслужбы ЛНР и Росгвардия задержали подозреваемых в сотрудничестве с СБУ
2022-12-01 19:17
Правоохранители Луганской Народной республики произвели арест граждан, которые подозреваются в оказании помощи украинским спецслужбам.
Военные корреспонденты российского интернет-издания "РИА Новости" сообщают, что сотрудники народной милиции ЛНР совместно с представителями Росгвардии провели успешную операцию по задержанию граждан, которые подозреваются в сотрудничестве с украинской Службой безопасности. По предварительной информации, задержанные передавали СБУ данные для наводки артиллерийских ударов.
При этом в "РИА Новости" отметили, что задержанные могли передавать данные для атак не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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