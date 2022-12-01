WSJ: ЕС не сможет конфисковать замороженные активы ЦБ России для помощи Украине
Евросоюз признал, что не вправе конфисковать замороженные активы ЦБ в пользу Украины.
1 декабря авторитетная газета The Wall Street Journal сообщила, что представители Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России для оказания помощи Украине и это то связано с действием международного принципа государственного иммунитета.
Вместо этого Брюссель предлагает создать особый фонд, который позволит управлять ликвидными активами, а прибыль от инвестиций откладывать на помощь Украине.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 миллиардов евро российских активов и 19 миллиардов частных активов для выплат компенсации Киеву.
Опубликовано: Елена Калиновская
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