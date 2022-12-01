Цена выступления Филиппа Киркорова сегодня составляет 10 миллионов российских рублей

По данным «ФедералПресс» желающим пригласить Филиппа Киркорова на корпоратив придется раскошелиться: король российской эстрады готов выйти на сцену за 10 миллионов рублей.

Один выход Филиппа Киркорова на сцену оценивается сегодня в 10 миллионов рублей. Об этом сообщило издание ФедералПресс, ссылаясь на агентство ПроКонцерт.

Общее состояние артиста по данным Форбс насчитывает почти 5 миллионов долларов США, львиную долю из которых составляют его сложные экстравагантные сценические наряды.

Высокая цена выступления оправдана профессионализмом и трудолюбием артиста, который помимо концертов успевает участвовать параллельно в других творческих проектах.

Недавно стало известно, что Филипп утвержден на роль Ипполита в новой версии фильма Ирония судьбы или С легким паром.