Цена выступления Филиппа Киркорова сегодня составляет 10 миллионов российских рублей
По данным «ФедералПресс» желающим пригласить Филиппа Киркорова на корпоратив придется раскошелиться: король российской эстрады готов выйти на сцену за 10 миллионов рублей.
Один выход Филиппа Киркорова на сцену оценивается сегодня в 10 миллионов рублей. Об этом сообщило издание ФедералПресс, ссылаясь на агентство ПроКонцерт.
Общее состояние артиста по данным Форбс насчитывает почти 5 миллионов долларов США, львиную долю из которых составляют его сложные экстравагантные сценические наряды.
Высокая цена выступления оправдана профессионализмом и трудолюбием артиста, который помимо концертов успевает участвовать параллельно в других творческих проектах.
Недавно стало известно, что Филипп утвержден на роль Ипполита в новой версии фильма Ирония судьбы или С легким паром.
Опубликовано: Эльза Ли
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