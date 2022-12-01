Олаф Шольц признал дефицит боеприпасов в Германии из-за помощи Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в немецкой армии наблюдается дефицит боеприпасов из-за помощи Украине.

1 декабря федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о том, что в настоящее время Бундесвер из-за постоянного оказания военной помощи киевскому режиму испытывает дефицит боеприпасов.

Шольц отметил, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела», который по мнению немецкого канцлера, возник из-за «неверного курса» обеспечения армии Германии боеприпасами.