Олаф Шольц признал дефицит боеприпасов в Германии из-за помощи Украине
2022-12-01 20:10
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в немецкой армии наблюдается дефицит боеприпасов из-за помощи Украине.
1 декабря федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о том, что в настоящее время Бундесвер из-за постоянного оказания военной помощи киевскому режиму испытывает дефицит боеприпасов.
Шольц отметил, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела», который по мнению немецкого канцлера, возник из-за «неверного курса» обеспечения армии Германии боеприпасами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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