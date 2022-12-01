Мужеубийцу Вонду Малленакс освободили после восьми попыток сбежать из тюрьмы, чтобы увидеть детей

Вонда Малленакс, жительница Терра Альта штат Вирджиния убила своего мужа, и скрывала это несколько лет.

Случайно найденные обгоревший кости на ферме Вонды Малленакс в 60-е годы натолкнули полицию на мысль, что они могут быть человеческими. Привлекли эксперта, который установил, что в них содержится мышьяк.

Владелица ранчо Вонда Малленакс, мать девятерых детей, муж которой Рэй с 1965 года считался пропавшим без вести, призналась, что она долго травила его мышьяком, но безуспешно. Тогда она задушила его в постели, и сожгла тело.

Вонду признали виновной и приговорили к пожизненному заключению. Но женщина так скучала по детям, что до 1977 года совершила 8 попыток побега из тюрьмы. В итоге ее освободили условно-досрочно, ссылаясь на то, что погибший имел плохую репутацию в городке, и дурно обращался с женой и детьми.