Норвегия удвоит число инструкторов для обучения солдат ВСУ
2022-12-01 21:08
Норвегия заявила, что удвоит число инструкторов для обучения украинских солдат в 2023 году.
1 ноября Министерство обороны Норвегии сообщило, что сейчас в стране работает 75 инструкторов, которые помогают в подготовке украинских военных, а к 2023 году правительство планирует увеличить число инструкторов примерно до 150 человек.
Сообщается, что помимо подготовки инструкторов, Норвегия также внесет значительный вклад в учебную миссию ЕС и уже выделила 150 миллионов норвежских крон -это около 15 миллионов $ на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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