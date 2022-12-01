Норвегия удвоит число инструкторов для обучения солдат ВСУ

Норвегия заявила, что удвоит число инструкторов для обучения украинских солдат в 2023 году.

1 ноября Министерство обороны Норвегии сообщило, что сейчас в стране работает 75 инструкторов, которые помогают в подготовке украинских военных, а к 2023 году правительство планирует увеличить число инструкторов примерно до 150 человек.

Сообщается, что помимо подготовки инструкторов, Норвегия также внесет значительный вклад в учебную миссию ЕС и уже выделила 150 миллионов норвежских крон -это около 15 миллионов $ на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины.