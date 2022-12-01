Сборная Японии обыграла Испанию в матче 3 тура Чемпионата мира

Японцы сенсационно победили Испанцев в третьем туре групповой стадии Чемпионата мира.

Японцы сотворили очередную сенсацию Чемпионата мира в Катаре, одолев команду Испании со счетом 2:1. Причем открыли счет в матче именно испанцы - на 11-й минуте встречи отличился Альваро Мората.

Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу красной фурии. А вот в самом начале встречи испанцы начали ощущать "жареное" - Рицу Доан сравнял счет в матче. Буквально через 3 минуты Ао Танака снова отправил мяч в ворота Унаи Симона.

Однако, мяч засчитали не сразу - главный арбитр встречи обратился к видеоповтору. Эта победа позволила японцам занять 1 место в группе и выйти в раунд плей-офф.