Сборная Японии обыграла Испанию в матче 3 тура Чемпионата мира
Японцы сенсационно победили Испанцев в третьем туре групповой стадии Чемпионата мира.
Японцы сотворили очередную сенсацию Чемпионата мира в Катаре, одолев команду Испании со счетом 2:1. Причем открыли счет в матче именно испанцы - на 11-й минуте встречи отличился Альваро Мората.
Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу красной фурии. А вот в самом начале встречи испанцы начали ощущать "жареное" - Рицу Доан сравнял счет в матче. Буквально через 3 минуты Ао Танака снова отправил мяч в ворота Унаи Симона.
Однако, мяч засчитали не сразу - главный арбитр встречи обратился к видеоповтору. Эта победа позволила японцам занять 1 место в группе и выйти в раунд плей-офф.
Опубликовано: Николай Скира
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