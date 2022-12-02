Еврокомиссар Бретон отказался ехать на саммит «Евросоюз-США»

Представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон объявил об отказе посетить саммит "ЕС-США" на территории американского государства.

2 декабря сотрудник ЕК Тьерри Бретон публично заявил, что принял решение отказаться от поездки в Соединённые Штаты для участия в запланированном саммите "ЕС-США", поскольку считает, что Вашингтон не желает уделять достаточно временит для обсуждения европейских проблем.

По словам Бретона, новый американский закон о снижении инфляции в Соединённых Штатах, который провоцирует недовольство в политических кругах Европы, не получает достаточного внимания на саммите "ЕС-США".