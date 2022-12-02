Еврокомиссар Бретон отказался ехать на саммит «Евросоюз-США»
2022-12-02 09:43
Представитель Еврокомиссии Тьерри Бретон объявил об отказе посетить саммит "ЕС-США" на территории американского государства.
2 декабря сотрудник ЕК Тьерри Бретон публично заявил, что принял решение отказаться от поездки в Соединённые Штаты для участия в запланированном саммите "ЕС-США", поскольку считает, что Вашингтон не желает уделять достаточно временит для обсуждения европейских проблем.
По словам Бретона, новый американский закон о снижении инфляции в Соединённых Штатах, который провоцирует недовольство в политических кругах Европы, не получает достаточного внимания на саммите "ЕС-США".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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