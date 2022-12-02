Минфин Германии отказал Минобороны страны в деньгах для закупки боеприпасов Украине
2022-12-02 10:36
Внутри руководства Германии нет единства относительно вопроса закупки боеприпасов.
В Германии начались внутренние конфликты на фоне вопроса закупки боеприпасов для передачи их Вооруженным силам Украины.
Так, Министерство обороны Германии обратилось к Министерству финансов страны с просьбой выделить средства для закупки боеприпасов.
Однако, финансовое ведомство отказало в выделении дополнительных средств.
"Глава минфина Германии отказал главе минобороны страны на просьбу выделить средства для закупки новых боеприпасов, пишет Politico", - пишет РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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