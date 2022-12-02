Актер Константин Хабенский обратился в суд с требованием обязать владельца дизайнерской студии Руслана Сауткина выплатить ему 6 миллионов рублей за некачественный ремонт

Константин Хабенский хочет вернуть 6 миллионов рублей с дизайнера Руслана Сауткина, который не выполнил свои обязательства по отделке его квартиры.

Актер Константин Хабенский несколько лет назад решил сделать в своей квартире ремонт, и обратился в дизайнерскую компанию Руслана Сауткина. Стоимость работ оценивалась в 6 миллионов российских рублей.

Качество проведенных работ не удовлетворило актера, и он потребовал свои деньги обратно, однако выяснилось, что Сауткин больше не является собственником компании.

Хабенский обратился в Арбитражный суд, и потребовал включить Руслана Сауткина в список должников по его делу. Первое заседание должно состояться после того, как Сауткин будет официально признан кредитором.