Дочь легенды футбола Пеле Келли Насименто сообщила, что отец попал в больницу с сердечной недостаточностью

Пеле, имя которого стало нарицательным в мире футбола накануне попал в больницу, сообщила его дочь: причиной тому стала сердечная недостаточность.

82-летний Пеле попал в больницу в Сан-Паулу, о чем стало известно от дочери футболиста Келли Насименто. Причиной тому стала сердечная недостаточность, от которой он страдает.

Помимо этого, в ходе обследования доктора выявили, что химиотерапия, которую Пеле проходил в связи с онкологическим заболеванием, оказалась не настолько эффективной, как ожидалось. В 2021 году футболист перенес операцию на толстой кишке по удалению новообразования.

Но сейчас состояние легендарного футболиста оценивается как стабильное. Дочь Келли Насименто сообщила поклонникам, что лечение идет по плану, непосредственной угрозы жизни отца сейчас нет, он находится под присмотром профессионалов. Она также пообещала выложить несколько фото из больницы.

Пеле является единственным игроком, одержавшим победу на трех чемпионатах мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Его рекорд до сих пор не побит.