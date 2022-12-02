Идеальное убийство Кимберли Грико сорвалось из-за ее излишней откровенности

Кимберли Грико спланировала убийство своего надоевшего мужа Стивена, но из-за того, что обсуждала его план с друзьями была поймана и осуждена.

Стивен Грико погиб в отеле Харбортаун 14 февраля 1998 года, и поначалу полицейские были уверены, что это несчастный случай, но нашлись показания свидетелей, которые говорили о том, что его жена Кимберли планировала убить мужа ради страховки.

Стивена и Кимберли познакомила общая подруга Морин. Кимберли тогда училась на хирурга. Пара поженилась и у них родилась дочь Анна. Но отношения супругов не заладились, и в 1997 году Кимберли стала настаивать на разводе. Стивен же был против. Пара обратилась к семейному психологу, но заинтересованным в браке оказался только Стивен. Кимберли же нашла себе любовника на 10 лет моложе Брэда Уинклера, и окончательно утвердилась в мысли избавиться от мужа, и получить страховку за него 450 тысяч долларов.

Она обсуждала возможности убийства с друзьями, предлагала коллеге сделать это за 50 тысяч долларов, но тот отказался. Накануне Дня Святого Валентина, когда Стивен хотел отвезти Кимберли в Харбортаун, чтобы отметить день влюбленных, она вколола ему украденный из клиники, где она работала препарат, подожгла номер, и уехала.

Вернувшись, она утверждала, что муж напился, и потому она уехала, но в его крови не было обнаружено большого количества алкоголя, а в легких не было сажи. Стало ясно, что он погиб до пожара. В ходе расследования друзья Кимберли дали показания о том, что она обсуждала с ними план убийства. Женщину осудили на 30 лет.