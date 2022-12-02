70 бойцов батальона «Азов» предстанут перед судом ДНР
2022-12-02 12:19
В Донецкой народной республике будут судить бойцов националистического батальона "Азов".
Официальный телеграм-канал РЕН ТВ сообщает, что в Донецке будут судить националистов украинского батальона "Азов".
Всего, по заявлению источника, перед судом Донецкой народной республики предстанут 70 военнослужащих украинской армии.
"Около 70 военнослужащих ВСУ и батальона "Азов"(запрещен в РФ) предстанут перед судом в Донецке за военные преступления — правоохранительные органы", - пишет РЕН ТВ.
(Батальон "Азов" признан в России террористическим и запрещен)
Опубликовано: Николай Скира
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