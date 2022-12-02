Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям

Это заявление канцлер Германии Олаф Шольц сделал на заседании круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, сообщает британское издание The Times.

По словам журналистов, глава Германии сделал «самое откровенное на сегодня» заявление о планах на построение будущего миропорядка, отметив, что существует «готовность» к диалогу с Россией по таким вопросам, как размещение ракет и контроль вооружений.

Как подчеркнул Шольц, необходимо вернуться к соглашениям, которые действовали на протяжении нескольких последних десятков лет и которые являлись основой мира и безопасности на европейском континенте. По словам Шольца, следует вернуться к мирному порядку, который успешно функционировал, и вновь сделать его безопасным, если Кремль также проявит готовность вернуться к такому положению вещей.

Журналисты особо отметили, что позиция канцлера Германии кардинально отличается от мнения самых активных соперников России из числа членов Североатлантического альянса — стран Прибалтики и Польши.