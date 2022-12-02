Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США

Эти слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков произнес в ходе своего общения с журналистами, подчеркнув, что наиболее предпочтительный для России путь урегулирования ситуации на Украине — дипломатия.

Как заявил Песков, президент России Владимир Путин всегда открыт для переговоров с Вашингтоном. По словам кремлевского спикера, российский лидер готов для любого общения с целью обеспечения интересов своей страны и ее граждан.

Песков подчеркнул, что именно российский президент Путин еще до начала военной спецоперации на Украине попытался инициировать переговоры и с Соединенными Штатами Америки, и с Североатлантическим альянсом, и с ОБСЕ. По словам Пескова, взаимности эта инициатива российского лидера не получила.