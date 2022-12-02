ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении, ещё 11 сдались в плен

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили более 100 украинских бойцов на Красно-Лиманском участке фронта, ещё 11 сдались в плен.

2 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации на Красно-Лиманском направлении служащие ВС РФ пресекли попытку атаки ВСУ в районе села Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта российскими военнослужащими были уничтожены не менее 100 единиц личного состава убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа противника, ещё 11 украинских бойцов сдались в плен.