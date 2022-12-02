Сколько можно есть семечек, чтобы не навредить здоровью

По мнению диетолога Светланы Фус, семена подсолнечника в умеренных дозах очень полезны, например, предупреждают рак, инсульт, атеросклероз, помогают при артритах и ревматизме.

Семечки богаты витаминами и минералами. Например, токоферол (витамин Е) избавляет организм от свободных радикалов, предотвращает разрушение клеточных мембран.

О пользе витамина рассказала диетолог Светлана Фус:

"Этот витамин снимает воспаления и уменьшает симптомы артрита, ревматизма и астмы. Также снижается риск возникновения рака толстой кишки. В зернах подсолнечника много фитостеролов, которые, в свою очередь, нейтрализуют холестерин. В сочетании с витамином Е они защищают стенки артерий от образования холестериновых бляшек, что предупреждает такие заболевания, как атеросклероз и инсульт"

Семечки - богатый источник магния. Этот элемент помогает при мышечных и головных болях, снимает одышку, борется с усталостью, нервозностью, понижает давление.

Селен в семечках способен предупреждать онкологию, укрепляет сердце и сосуды, нормализует работу щитовидной железы.

Но семена подсолнечника хороши не для всех. Людям с гастритом, колитом, панкреатитом, язвой желудка лучше от них отказаться или употреблять дозировано.

Светлана Фус:

"Из-за большого содержания жира и высокой калорийности (около 600 килокалорий на 100 граммов) людям с избыточной массой тела и ожирением употребление продукта необходимо дозировать. Я рекомендую в день съедать не более десяти-двадцати граммов семечек"

Диетолог рекомендует добавлять семечки в салаты или сочетать с другими продуктами.

Тогда полезное натуральное лакомство превращается в здоровый сытный перекус или даже в полноценный прием пищи.