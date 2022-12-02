Путин в телефонном разговоре объяснил Шольцу причины ракетных ударов по Украине
Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с главой правительства Германии Олафом Шольцем.
Российское информагентство ТАСС со ссылкой на заявление Кремля сообЩило о том, что президент РФ Путин по телефону поговорил с канцлером ФРГ Шольцем.
В ходе беседы политиков основной темой, как несложно догадаться, стал вопрос специальной военной операции на территории Украины.
Владимир Путин объяснил своему немецкому коллеге суть того, почему Российская Федерация наносит удары по объектам критической инфраструктуры Украины.
"Путин указал Шольцу, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на украинские атаки на РФ, включая Крымский мост", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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