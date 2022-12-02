Путин попросил Шольца пересмотреть позицию Германии по конфликту в Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с Олафом Шольцем призвал Германию изменить позицию по Украине.

Российский лидер в беседе со своим немецким коллегой высказал свою позицию по поводу атак на украинскую инфраструктуру. По словам Путина, это ответ на украинскую агрессию.

Также Владимир Путин призвал Олафа Шольца изменить позицию Германии по вопросу конфликта на территории Украины.

"Путин в беседе с Шольцем призвал Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий", - передает ТАСС.