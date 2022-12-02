Митрополита Кировоградской епархии УПЦ МП обвинили в подрывной деятельности

Служба безопасности Украины предъявила обвинение митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины.

Служба безопасности Украины в пятницу днем в своем официальном Telegram-канале опубликовало сообщение в котором говорится, что митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни и подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что в ходе проведенного расследования были получены неопровержимые доказательства постоянной связи митрополита с главой РПЦ и выполнении его поручений по поводу оправдания российской СВО, а также было найдена совместная фотография митрополита с Патриархом Кириллом и большое количество пропагандистской литературы.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски во множестве епархий, монастырей и храмов Украинской православной церкви Московского Патриархата.