Жителя Китая Шэ Сянлиня чуть было не приговорили к смертной казни, жестоко допрашивали, и посадили в тюрьму на 11 лет за убийство живой жены
700 000 юаней за 11 лет потерянной в тюрьме жизни: в эту сумму оценили компенсацию Шэ Сянлиню, которого чуть не казнили за убийство жены, которая оказалась жива.
В 1994 году в китайской деревне Лючонг в пруду было найдено тело неизвестной женщины. Полицейские разослали ориентировки с ее приметами и вышли на родственников Чжан Айцин. Мать опознала тело дочери, а брат сомневался. На это закрыли глаза, и сделали вывод, что погибшая и есть Чжан Айцин.
Родные женщины рассказали, что у нее был неблагополучный брак с Шэ Сянлинем и дочь. Женщина имела депрессивное расстройство, и муж ей изменял. Следователи взяли супруга Чжан Айцин под стражу, и стали силовыми методами выбивать из него признание, что им в итоге удалось, и Шэ Сянлиня приговорили к смертной казни.
Но пока дело дошло до Верховного суда мать обвиняемого нашла свидетелей, которые видели женщину, похожую на жену сына. Дело отправили на дорасследование, и в итоге приговор смягчили до 11 лет тюрьмы. А в марте 2005 года Чжан Айцин вернулась в родительский дом. Приговор пришлось отменить, и выплатить незаконно осужденному 700 тысяч юаней. Кем была найденная в пруду женщина так и осталось невыясненным.
Опубликовано: Эльза Ли
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