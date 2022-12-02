Свидетелем, посадившим Аманду Льюис на пожизненный срок за убийство дочери стал ее 7-летний сын Эй Джей

7-летнего Эй-Джея допрашивали в суде как взрослого по делу об убийстве его сестры Адрианы матерью Амандой Льюис.

Аманду Льюис приговорили к пожизненному заключению за то, что она утопила свою дочь Адриану в бассейне, исходя из показаний ее сына, 7-летнего Эй Джея, но в деле все не так однозначно.

Трагедия произошла 8 августа 2007 года. Аманда запретила детям играть возле бассейна, а потом прибежал ее сын, и сказал, что сестра оказалась в бассейне. Мать вызвала 911, но приехавшим спасателям не удалось вернуть девочку к жизни. Сначала все сводилось к тому, что это несчастный случай.

Но на следующий день Эй Джей, находившийся со своей бабушкой, заявил, что мама окунула сестру в бассейн, потому что та забрызгала телевизор средством для мытья окон. Далее последовало разбирательство, и Аманде было предъявлено обвинение в убийстве дочери. В суде сын путался в показаниях, но это не смягчило приговора. Адриане дали пожизненный срок без права досрочного освобождения. Сама она вину так и не признала.