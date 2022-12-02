Медведев прокомментировал массовые гонения на УПЦ в Украине

Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал непрекращающиеся массовые гонения на представителей православной церкви в Украине.

2 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в официальном Telegram-канале заявил о том, что «киевские сатанисты» добрались до Украинской православной церкви, пытаясь найти связи с Русским миром.

Медведев утверждает, что в ходе обысков агенты Службы безопасности Украины отбирают церковное имущество, а также избивают не только священнослужителей, но и прихожан православных храмов, которых, помимо прочего, под страхом разных мерзостей заставляют посещать «правильные» церкви.

Российский политик также напомнил украинским властям слова Писания: «И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель»