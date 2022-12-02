30 лет тюрьмы дали 16-летним близнецам Тасмии и Джасмии за убийство их матери Джармекки Ивонн Уайтхед

Джармекки Ивонн Уайтхед была убита своими 16-летними дочерями Тасмией и Джасмией за слишком строгое по мнению девочек воспитание.

Тасмия и Джасмия родились в 1993 году, когда их матери было всего 17 лет, поэтому воспитанием девочек занималась преимущественно бабушка матери. Спустя 7 лет Джармекки переехала со своим новым бойфрендом 55-летним Робертом Хедом в Джорджию, и забрала девочек с собой.

Но отношения у них не заладились, поэтому, когда мать попросила свою бабушку вернуть ей опекунство, близнецы были категорически против. В 2010 году, несмотря на это суд постановил, что девочки должны оставаться с матерью.

А уже 13 января 2010 года в 911 от Тасмии и Джасмии поступил звонок. Приехавшие спасатели обнаружили их мать мертвой в залитой кровью ванной. На ее теле было 80 ножевых ранений. Полицейские не поверили девочкам на слово о том, что мать пила и гуляла с любовником. К тому же проверка ДНК Роберта Хеда тоже дала отрицательные результаты.

Далее началось разбирательство, в ходе которого были найдены улики, подтверждающие вину Тасмии и Джасмии, которые расправились со своей матерью. Девочки сознались в содеянном в 2014 году, и были приговорены к 30 годам тюрьмы с правом на УДО.