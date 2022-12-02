Собянин побывал на Донбассе, где лично встретился с военнослужащими из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что побывал на Донбассе, где провёл встречу с военными и мобилизованными из столицы России.

2 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о своей поездке на Донбасс, в рамках которой лично встретился не только со служащими российской армии, но и мобилизованными москвичами, которые находятся в «боевом настроении».

Собянин также отметил факт того, что «на линии работают тысячи работников городского хозяйства», которые помогают солдатам ВС РФ обустроить рубежи, а также строят медицинские пункты, устанавливают генераторы и печки, чтобы создать максимально комфортные условия для защитников Отечества на передовой.