Бывший боец батальона «Сомали» Вадим Серик был вынужден эвакуироваться во время онлайн-встречи с Владимиром Путиным из-за обстрела украинскими боевиками города Донецка.

2 декабря российское издание «Аргументы и Факты» сообщило о том, что бывший боец батальона «Сомали» Вадим Серик, получивший ранение в ходе СВО РФ на Украине, был вынужден направиться в укрытие во время встречи с Владимиром Путиным, которая проходила в онлайн-формате, из-за обстрела Донецка украинскими боевиками.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Путину сообщат, что житель Донецка Серик, который до начала обстрела города ВСУ успел поблагодарить российского лидера за вхождение новых регионов в состав РФ, покинул видеовстречу с ним из-за «прилётов» со стороны Украины по административному центру ДНР.