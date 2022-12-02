ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Шахтёрск в ДНР

Мэр Шахтёрска Александр Шатов сообщил, что бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по местной нефтебазе, ставший причиной пожара.

В пятницу поздно вечером, 2 декабря 2022 года, глава администрации Шахтёрска Александр Шатов в официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие украинской армии нанесли ракетный удар по расположенной в черте города нефтебазе.

Шатов уточнил, что в результате «прилёта» со стороны Украины на нефтебазе в Шахтёрске произошло возгорание ёмкостей, на месте произошедшего работают аварийные службы.