ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в городе Шахтёрск в ДНР
2022-12-02 19:44
Мэр Шахтёрска Александр Шатов сообщил, что бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по местной нефтебазе, ставший причиной пожара.
В пятницу поздно вечером, 2 декабря 2022 года, глава администрации Шахтёрска Александр Шатов в официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие украинской армии нанесли ракетный удар по расположенной в черте города нефтебазе.
Шатов уточнил, что в результате «прилёта» со стороны Украины на нефтебазе в Шахтёрске произошло возгорание ёмкостей, на месте произошедшего работают аварийные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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