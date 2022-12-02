Захарова: киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры
2022-12-02 23:24
Российский дипломат Мария Захарова заявила, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к захвату Киево-Печерской Лавры.
2 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила о том, что политическое руководство Украины осуществляет подготовку к захвату Киево-Печерской Лавры.
Захарова добавила, что «раскол православия» на украинской земле начался вчера, 1 декабря 2022 года, на Банковой улице в Киеве, где располагается Офис президента Украины Владимира Зеленского, «на котором креста нет».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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