Захарова: киевский режим готовится к захвату Киево-Печерской Лавры

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовится к захвату Киево-Печерской Лавры.

2 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила о том, что политическое руководство Украины осуществляет подготовку к захвату Киево-Печерской Лавры.

Захарова добавила, что «раскол православия» на украинской земле начался вчера, 1 декабря 2022 года, на Банковой улице в Киеве, где располагается Офис президента Украины Владимира Зеленского, «на котором креста нет».