Суперяхту Медведчука продадут на аукционе за 200 миллионов $ в пользу Украины
Суд Хорватии разрешил продажу яхты Виктора Медведчука Royal Romance стоимостью 200 миллионов $,которые передадут в пользу Украины.
2 декабря британское издание The Guardian сообщило, что суд Хорватии разрешил продажу арестованной в начале года в Хорватии яхты Royal Romance находящегося под санкциями олигарха Виктора Медведчука.
Сообщается, что на 92,5 метровой яхте есть каюты для 14 гостей и места для 21 члена экипажа, а также бассейн шириной 4 метра с водопадом, а оценочная стоимость яхты 200 миллионов долларов.
Уточняется, что яхта будет передана для продажи украинскому национальному агентству ARMA, которое занимается вопросами выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и все средства от продажи будут переданы в пользу Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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