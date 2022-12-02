Суперяхту Медведчука продадут на аукционе за 200 миллионов $ в пользу Украины

Суд Хорватии разрешил продажу яхты Виктора Медведчука Royal Romance стоимостью 200 миллионов $,которые передадут в пользу Украины.

2 декабря британское издание The Guardian сообщило, что суд Хорватии разрешил продажу арестованной в начале года в Хорватии яхты Royal Romance находящегося под санкциями олигарха Виктора Медведчука.

Сообщается, что на 92,5 метровой яхте есть каюты для 14 гостей и места для 21 члена экипажа, а также бассейн шириной 4 метра с водопадом, а оценочная стоимость яхты 200 миллионов долларов.

Уточняется, что яхта будет передана для продажи украинскому национальному агентству ARMA, которое занимается вопросами выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и все средства от продажи будут переданы в пользу Украины.