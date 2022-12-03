Сборная Швейцарии победила Сербию на ЧМ по футболу в Катаре, выйдя в 1/8 финала

Швейцарская команда по футболу обыграна Сербию на Чемпионате мира в Катаре, став последним участником стадии плей-офф.

3 декабря сборная Швейцарии по футболу стала последним участником одной восьмой финала на Чемпионате мира в Катаре, обыграв своих сербских соперников со счётом 3:2, ввиду чего Сербия не вышла в стадию плей-офф. Изначально швейцарцы открыли счёт благодаря голу Джердана Шакири, однако позднее команда Сербии дважды сумела поразить ворота соперника.

Тем не менее, позднее за швейцарскую команду отличились Брель Эмболо и Ремо Фройлер, что привело команду Швейцарии к безоговорочной победе над Сербией.