Сборная Швейцарии победила Сербию на ЧМ по футболу в Катаре, выйдя в 1/8 финала
2022-12-03 00:37
Швейцарская команда по футболу обыграна Сербию на Чемпионате мира в Катаре, став последним участником стадии плей-офф.
3 декабря сборная Швейцарии по футболу стала последним участником одной восьмой финала на Чемпионате мира в Катаре, обыграв своих сербских соперников со счётом 3:2, ввиду чего Сербия не вышла в стадию плей-офф. Изначально швейцарцы открыли счёт благодаря голу Джердана Шакири, однако позднее команда Сербии дважды сумела поразить ворота соперника.
Тем не менее, позднее за швейцарскую команду отличились Брель Эмболо и Ремо Фройлер, что привело команду Швейцарии к безоговорочной победе над Сербией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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