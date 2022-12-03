Секс до свадьбы грозит тюрьмой: в Индонезии хотят принять новый закон для повышения планки нравственности

Ужесточить уголовный кодекс здесь планировали еще в 2019-м году, однако его проект тогда вызвал общенациональные протесты.

Парламент Индонезии собирается утвердить закон, который будет строго наказывать за секс без брака.

Как уточняет Супер.ру, нарушители могут лишиться свободы сроком до года. К слову, он будет касаться не только местных жителеей, но и туристов.

Ужесточить уголовный кодекс здесь планировали еще в 2019-м году, однако его проект тогда вызвал общенациональные протесты. Изменение уголовного кодекса ужесточает и наказание за оскорбление президента: это может обернуться сроком до 3 лет заключения.

Но есть и "поблажки": замена смертной казни пожизненным сроком - за 10 лет хорошего поведения.

В Индонезии по-прежнему актуальны запреты на аборты и черную магию. Так что отдыхающим следует быть осторожными: отдых может затянуться на несколько лет.