Народная милиция ДНР: ВСУ потеряли за сутки более 40 военнослужащих

APS
2022-12-03 12:12

В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении более 40 военнослужащих украинской армии.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 40 человек убитыми, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

"В ходе слаженных совместных действий подразделений ДНР и Вооруженных сил России удалось нанести значительные потери украинской армии. Уничтожено пять танков (Т72Б и Т72АБ), шесть боевых бронированных машин, четыре пункта управления БПЛА", - сообщается в сводке НМ ДНР.

Ранее НМ ДНР сообщала об уничтожении более 50 бойцов ВСУ, трех гаубиц, четырех танков и семи БПЛА.

Опубликовано: Максим Алексеев