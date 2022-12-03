ВС РФ поразили 2 пункта временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе Краматорска

В Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили 2 пункта временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе города Краматорск ДНР.

В субботу, 3 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о том, что за прошедшие сутки специальной военной операции служащие армии России поразили два пункта временного базирования иностранных наёмников Вооружённых сил Украины в окрестностях города Краматорск ДНР.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37 в районе села Каленики Донецкой Народной Республики.