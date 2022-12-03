Футбольный фанат сделал из кубиков Рубика портреты любимых спортсменов
2022-12-03 14:38
Нет ничего необычного в том, что фанат футбола захочет украсить стены в доме портретами любимых спортсменов.
Но Ван Цзюньпэн может похвастаться не просто портретами Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Он изготовил эти изображения самостоятельно, причём не нарисовал, а собрал из кубиков Рубика (на всё потребовалось 1600 головоломок). Оказывается, кубики вполне можно использовать для интересного творчества.
Житель провинции Хэнань (Китай) рассказал, что увлекается кубиками Рубика вот уже 10 лет, а футбол любит и того дольше.
Опубликовано: Антон Райт
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