Случайный очевидец и полицейские спасли мужчину, упавшего на рельсы метро в Нью-Йорке
Двое офицеров полиции Нью-Йорка (США) патрулировали метрополитен, когда узнали, что на одной из станций случилось несчастье.
Неизвестный мужчина упал на рельсы, и полицейские поспешили на выручку. К тому времени с платформы спрыгнул неравнодушный очевидец, не пожелавший стоять в стороне от трагедии.
Так что полицейские и их неожиданный помощник совместными усилиями вытащили пострадавшего обратно на платформу — и это за считанные мгновения до того, как на станцию прибыл поезд.
Тут подоспел и третий полицейский, который умел оказывать первую помощь и занялся незнакомцем до приезда скорой помощи.
Позже мужчину отвезли в ближайшую больницу.
Врачи сообщили, что их пациент находится в стабильном состоянии и пострадал лишь от незначительных травм рук и спины.
Опубликовано: Игнат Ветров
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