Случайный очевидец и полицейские спасли мужчину, упавшего на рельсы метро в Нью-Йорке

Двое офицеров полиции Нью-Йорка (США) патрулировали метрополитен, когда узнали, что на одной из станций случилось несчастье.

Неизвестный мужчина упал на рельсы, и полицейские поспешили на выручку. К тому времени с платформы спрыгнул неравнодушный очевидец, не пожелавший стоять в стороне от трагедии.

Так что полицейские и их неожиданный помощник совместными усилиями вытащили пострадавшего обратно на платформу — и это за считанные мгновения до того, как на станцию прибыл поезд.

Тут подоспел и третий полицейский, который умел оказывать первую помощь и занялся незнакомцем до приезда скорой помощи.

Позже мужчину отвезли в ближайшую больницу.

Врачи сообщили, что их пациент находится в стабильном состоянии и пострадал лишь от незначительных травм рук и спины.