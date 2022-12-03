Тысячи речных рыб приплывают к жителю Вьетнама, чтобы получить угощение

Два года назад Муой Фук выглянул в окно и заметил в речной воде нескольких рыбин, которые открывали рты и как будто выпрашивали еду.

Житель Лонг Кьена (Вьетнам) разводит уток, а потому он бросил визитёрам горсть гранул утиного корма и благополучно забыл о своих гостях.

На следующий день речные обитатели явились вновь и снова получили угощение.

Сообразительные рыбины принялись приплывать к дому Муоя Фука всё с большим и большим количеством друзей.

Сейчас к мужчине ежедневно являются тысячи речных рыб, и порой прокорм этой оравы влетает в копеечку.

Иногда ради экономии добряк угощает визитёров подгнившими овощами и фруктами, и рыбы абсолютно не против таких новшеств в меню.

Некоторые соседи мужчины также пытались подкармливать рыбин, но те крепко привязались именно к дому нашего героя.

Муой Фук рассказал, что его дом стал местной достопримечательностью, но, к сожалению, не только для туристов, но и для предприимчивых рыбаков, которые не прочь забросить сети в такое замечательное рыбное место.

До сих пор рыбинам удавалось как-то избегать сетей, но Муой Фук и его родные всё равно немало переживают за своих речных друзей и порой даже дежурят по ночам, чтобы охранять рыбью стаю.

Всё, что им остаётся — это умолять рыболовов оставить приплывшие за едой создания в покое.