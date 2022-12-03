ВКС России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в районе города Селидово
2022-12-03 14:45
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России сбили украинский многоцелевой вертолёт Ми-8 в районе города Селидово ДНР.
3 декабря представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили многоцелевой вертолёт Ми-8 ВВС Украины недалеко от города Селидово в ДНР.
Конашенков также добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине российские военнослужащие высокоточными ударами сбили 178 украинских вертолётов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВКС России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в районе города Селидово
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