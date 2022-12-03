Захарова рассказала об угрозах сексуального насилия для женщин из Украины

Официальный представитель МИД России рассказала о рисках сексуального насилия в Европе для женщин из Украины.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что реальная угроза для женщин из Украины исходит не из России, а из Европы, где они рискуют стать жертвами сексуального насилия.

"Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. Недавно Министерство равноправия Швеции опубликовало сообщение о том, что именно украинки становятся жертвами сексуального рабства", - написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что никакой официальной реакции Киева на это сообщение не последовало.