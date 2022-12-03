МО РФ: военные РФ уничтожили в ДНР две точки размещения иностранных наемников

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух точек дислокации иностранных наемников в Донецке.

В субботу утром Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в Народной Донецкой республике в районе населенного пункта Краматорск были ликвидированы две точки размещения иностранных наемников.

Также в пресс-релизе ведомства сообщается о поражении трех пунктов управления противника в ДНР и в Харьковской области, уничтожении американской радиолокационной станция контрбатарейной борьбы и несколько складов ракетно-артиллерийского оружия в Запорожской и Харьковской областях.