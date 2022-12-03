ВС России пресекли попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
2022-12-03 15:05
Минобороны России рассказало об успешном отражении атаки ВСУ на Купянском направлении.
Подразделения российской армии успешно отразили наступление украинских формирований на Купянском направлении в районе Куземовки, сообщает Министерство обороны России.
"ВСУ потеряли более 60 человек убитыми. Уничтожено два танка, боевая машина пехоты и три бронетранспортера", - рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что атака пресечена ударами вертолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
Опубликовано: Максим Алексеев
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