Российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР заявил, что потери украинской армии в зоне проведения спецоперации очень велики.

3 декабря российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на российского разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР, сообщило о том, что потери живой силы ВСУ в зоне спецоперации «очень велики».

Российский разведчик отметил, что невзирая на колоссальные потери, Вооружённые силы Украины восполняют потери личного состава с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют.