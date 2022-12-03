«РИА Новости»: российский разведчик заявил, что потери ВСУ в зоне СВО очень велики
Российский разведчик спецназа ЗВО в ЛНР заявил, что потери украинской армии в зоне проведения спецоперации очень велики.
3 декабря российское интернет-издание «РИА Новости», со ссылкой на российского разведчика спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР, сообщило о том, что потери живой силы ВСУ в зоне спецоперации «очень велики».
Российский разведчик отметил, что невзирая на колоссальные потери, Вооружённые силы Украины восполняют потери личного состава с большой скоростью, как будто украинских солдат клонируют.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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